Bokser Joshua heeft vier wereldtitels terug

De Britse profbokser Anthony Joshua heeft de wereldtitels bij de zwaargewichten terug. Hij nam in Riyad, de hoofdstad van Saudi-Arabië, revanche op de Mexicaanse Amerikaan Andy Ruiz junior. De 30-jarige Brit was volgens de jury de winnaar van de ‘Clash on the Dunes’ (Clash op de Duinen) met de regerend wereldkampioen. Joshua is daardoor weer titelhouder bij de grote mondiale bonden IBF, WBA, WBO en de kleine IBO.

In juni van dit jaar zorgde Ruiz voor een daverende verrassing door topfavoriet Joshua in New York in de zevende ronde uit te schakelen via een technische knock-out. Speciaal voor deze tweekamp was iets buiten Riyad een arena gebouwd die plaats bood aan 15.000 toeschouwers.

Beide boksers deelden rake klappen uit, maar geen van de twee kwam in de twaalf ronden echt in de problemen. Ruiz zocht in de laatste twee ronden iets meer de aanval, maar stond toen in punten al op achterstand. Hij kon dat niet meer goedmaken.

De jury oordeelde unaniem dat Joshua de meeste punten had gescoord. Twee juryleden kwamen tot 118-110 en één tot 119-109. De Brit danste de hele partij om de kleinere, maar ook loggere Ruiz heen en hield zijn tempo in het voetenwerk. Zo bleef hij veelal buiten het bereik van de wereldkampioen. Tegelijkertijd profiteerde Joshua van zijn lengte en stootte vaker raak.

“De eerste keer was zo lekker, ik moest het daarom twee keer doen”, refereerde de Brit aan de eerste keer dat hij de wereldtitels veroverde. “Ik was gewend om boksers knock-out te slaan, maar de laatste keer werd ik verslagen. Dus ik heb mijn tegenstander de eer daarvoor gegeven en mezelf voorgenomen het beter te doen.”