Golikova wint 500 meter, bijrol Nederlanders

Angelina Golikova heeft bij de wereldbeker schaatsten in Kazachstan de 500 meter gewonnen. De 28-jarige Russin zegevierde in een tijd van 37,58. Het was haar tweede wereldbekerzege op deze afstand.

Golikova was haar landgenote Daria Katsjanova 0,01 seconde te snel af. Olympisch kampioene Nao Kodaira, goed voor 25 overwinningen in de wereldbeker op de 500 meter, moest genoegen nemen met brons (37,72). De Japanse sprintster eindigde bij de eerste wereldbeker ook al als derde. Daarna won ze wel weer in Polen.

Nederland vervulde een bijrol op dit onderdeel. Jutta Leerdam eindigde als elfde met een tijd van 38,42. Jorien ter Mors kwam niet verder dan de veertiende tijd: 38,48. De drievoudig olympisch schaatskampioene had evenals vrijdag op de 1000 meter (achtste) een matige start.

Sanneke de Neeling eindigde als vijftiende in 38,54. Michelle de Jong belandde met een tijd van 38,86 op de negentiende plek.

Dione Voskamp zegevierde in de B-groep met een tijd van 38,72.

De Russin Olga Fatkoelina, vierde in 37,74, bleef leidster in de wereldbekerstand.