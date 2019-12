Zwemmer Arno Kamminga heeft zijn tweede Europese titel veroverd bij de EK kortebaan in Glasgow. De 24-jarige Katwijker was zaterdag de beste op de 100 meter schoolslag, twee dagen nadat hij al de 200 school had gewonnen. Kamminga zette in de finale met 56,06 seconden een nieuw Nederlands record neer.

Op de 50 school pakte de pupil van coach Mark Faber brons in het 25 meterbad van Glasgow.