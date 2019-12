Schmidhofer wint weer afdaling in Lake Louise

De Oostenrijkse skiester Nicole Schmidhofer heeft haar vierde overwinning in de wereldbeker geboekt. De 30-jarige Schmidhofer was net als vorig jaar in Lake Louise de beste op de afdaling. Met 1.49,92 bleef ze de Amerikaanse wereldbekerleidster Mikaela Shiffrin, geen specialiste op de afdaling, net voor. Shiffrin moest 0,13 seconde toegeven. Francesca Marsaglia uit Italië eindigde als derde op ruim vier tienden van een seconde.

Schmidhofer boekte vorig jaar in Lake Louise haar eerste wereldbekerzege. Ze won toen twee dagen op rij de afdaling op de Canadese piste. Begin dit jaar was ze in Garmisch-Partenkirchen ook de beste op een super-G, het onderdeel waarop ze in 2017 de wereldtitel pakte.

In de stand van de algemene wereldbeker leidt Shiffrin met 446 punten. De Amerikaanse heeft al 270 punten voorsprong op de nummer 2, Michelle Gisin uit Zwitserland.