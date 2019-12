Skeletonster Bos positief ondanks 17e plaats

Skeletonster Kimberley Bos is het seizoen begonnen met een zeventiende plaats op de wereldbekerwedstrijd in Lake Placid. Ze gaf na twee runs 1,74 seconde toe op de Duitse winnares Jacqueline Lölling.

Bos had in de eerste run de gedeelde elfde tijd neergezet, maar zakte door een mindere tweede run met de achttiende tijd, naar de zeventiende plaats. “Het kwam er helaas nog niet helemaal uit in het resultaat”, liet ze op haar eigen website weten.

Toch zag ze het als een positieve start van het seizoen. “In de trainingen ben ik tot nu toe nog niet hard gestart, omdat ik last heb van mijn knie”, legde ze uit. “Ik moest rustig van het blok en dan versnellen. Dat ik dan ondanks die relatief langzame start toch heel dichtbij mijn pr zat in de eerste run, is heel mooi.”