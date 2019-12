Skiester Ledecka herhaalt stunt in Lake Louise

Zoals ze een kleine twee jaar geleden de super-G won bij de Winterspelen van Pyeongchang heeft Ester Ledecka in Lake Louise de zege gekaapt bij een afdaling om de wereldbeker. Gestart in het achterveld, terwijl alle toppers al een tijd hadden neergezet, kwam de Tsjechische tot de snelste tijd.

In Pyeongchang moest tv-zender NBC zich destijds verontschuldigen omdat die de Oostenrijkse Anna Veith al had uitgeroepen tot olympisch kampioene op de super-G. Tussen de mindere goden met een hoog startnummer was daar plots Ledecka geweest die Veith het goud nog ontnam. “Een wedstrijd is pas voorbij als Ledecka beneden is”, grapte de commentator ditmaal om vervolgens de 24-jarige Tsjechische opnieuw te zien stunten. Ze was 0,35 seconde sneller dan de Zwitserse Corinne Suter.

Het was voor Ledecka haar eerste zege op de afdaling ooit. “Ik dacht nog even dat er een fout met de tijdwaarneming was gemaakt. Maar vooruit, misschien wen ik er wel aan.”