Toussaint ontspant door facetimen met puppy

Kira Toussaint heeft zich op geheel eigen wijze voorbereid op de finale van de 50 meter rugslag bij de EK kortebaan. Nadat ze in de halve finales met 25,75 seconden een Nederlands record had gezwommen, pakte Toussaint haar telefoon. “Tussen de eerste en tweede 50 meter zat anderhalf uur. Ja, wat ga je dan doen? Ik heb eerst heel rustig uitgezwommen en ben toen even gaan facetimen met m’n puppy”, vertelde Toussaint lachend bij de NOS.

Het hondje zorgde voor de benodigde ontspanning bij Toussaint. “Wat-ie zei? Woef, verder niet zoveel. Hij was vooral heel schattig aan het doen.” Even later zwom Toussaint in 25,84 naar haar tweede individuele gouden medaille in Glasgow. “Deze hele avond was genieten. Ik kwam met een glimlach op m’n gezicht het zwembad uit. Dat heb ik niet altijd. Het was een fantastische dag.”

Arno Kamminga pakte ook weer een Europese titel. Na de 200 meter schoolslag was Kamminga eveneens de beste op de 100 meter. “Het was vaak ‘net niet’ bij mij. Nu begin ik te winnen en dat gevoel neem ik graag mee naar de wedstrijden op de langebaan”, aldus de Katwijker.