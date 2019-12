Autocoureur Max Verstappen is opnieuw onderscheiden met de award voor de ‘FIA Action of the Year’. De internationale federatie FIA beloonde de Nederlander daarmee voor de mooiste actie van het seizoen in de Formule 1.

Verstappen werd beloond voor zijn inhaalmanoeuvre op Silverstone waarmee hij Charles Leclerc passeerde. Hij won de prijs al drie keer eerder.