Kira Toussaint heeft weer een gouden medaille gepakt bij de EK kortebaan in Glasgow. De 25-jarige rugslagspecialiste was ook de beste op de 50 meter rugslag. Toussaint zwom naar het goud in 25,84 seconden, iets boven haar Nederlands record dat ze in de halve finales had aangescherpt tot 25,75.

Toussaint won deze week in het 25 meterbad in Glasgow al goud op de 100 rug en brons op de 200 rug. Met de estafetteploegen veroverde ze ook goud (4×50 vrij) en zilver (4×50 wissel gemengd).