Zeilsters Bekkering en Duetz leiden op WK

De zeilsters Annemiek Bekkering en Annette Duetz hebben bij het WK in de 49erFX-klasse op de voorlaatste dag de leiding veroverd. De titelverdedigsters eindigden zaterdag in Auckland als derde, negende en dertiende en passeerden daarmee het Braziliaanse duo Martine Grael/Kahena Kunze. Beide zeilteams beginnen zondag aan de laatste twee races voor de medalrace met netto 76 punten.

Ook Odile van Aanholt en Cecile Janmaat staan in de top tien. Na de vijftiende en 21e plaats wonnen ze de slotrace, maar zakten ze wel naar plaats negen. Zondag volgen nog twee ‘normale’ races waarna de beste tien teams in de medalrace uitkomen.

“Het was een moeilijke dag, het was heel spannend en er waren veel veranderingen in de wind”, keek Bekkering terug. “We zijn nu voorbij de Brazilianen door vooral steady onze eigen wedstrijden te blijven varen. Het wordt nog super spannend. Er is iets meer wind en er zijn meer golven voorspeld, dat vinden wij wel heel leuk.”

Bij de mannen klommen Bart Lambriex en Pim van Vugt in de 49er-klasse naar de achtste plaats. Na de 25e plaats in de eerste race eindigden ze in de daaropvolgende wedstrijden als vierde en negende. Lambriex en Van Vugt kunnen in Nieuw-Zeeland voor Nederland een landennominatie binnenhalen voor de Olympische Spelen. Als dat lukt, hebben ze drie kansen om die om te zetten in een ticket voor Tokio.