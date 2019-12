Zwitser Feuz snelste in afdaling Beaver Creek

Skiër Beat Feuz heeft net als vorig jaar de afdaling voor de wereldbeker in Beaver Creek gewonnen. De 32-jarige Zwitser bleef op de Amerikaanse piste met 1.12,98 de Franse skiër Johan Clarey en Vincent Kriechmayr uit Oostenrijk 0,41 seconde voor.

Feuz was vorige week bij de afdaling in Lake Louise nog als gedeeld derde geëindigd bij de verrassende zege van de Duitser Thomas Dressen. De Duitser kwam in Beaver Creek niet verder dan de negentiende plaats, op 1,10 seconde van de Zwitser. Een jaar en een week geleden ging Dressen hard onderuit in Beaver Creek en hij liep daarbij een zware knieblessure op. Vorige week maakte de Duitser zijn rentree in Lake Louise en daar won hij meteen.