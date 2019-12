Chinees Ning (20) troeft Roest en Nuis af

De 20-jarige Chinees Zhongyan Ning heeft bij de wereldbeker schaatsen in Kazachstan verrassend de 1500 meter gewonnen. Hij zegevierde in een baanrecord van 1.44,91. Patrick Roest pakte zilver met 1.45,08 en zijn teamgenoot Kjeld Nuis, olympisch kampioen op deze afstand, eindigde als derde (1.45,21).

Wereldkampioen Thomas Krol, zaterdag glorieus winnaar van de 1000 meter, moest genoegen nemen met de vierde plaats: 1.45,50. Nuis (30) bleef leider in het wereldbekerklassement. Voor Ning, die tegen de Nederlandse kopman reed, was het zijn eerste wereldbekerzege ooit op een individueel onderdeel.

Roest moest een dag eerder tot het uiterste gaan om goud te pakken op de 10.000 meter. De tweevoudig wereldkampioen allround bleek zondag van die zware inspanning goed hersteld. Dankzij een ijzersterke slotronde van 27,5 seconden pakte hij zijn eerste plak dit wereldbekerseizoen op de 1500 meter. Nuis, zaterdag al tweede op de 1000 meter, kwam zijn laatste rondje heel wat minder snel door (28,8).

“Een verrassende uitslag, met Ning als winnaar en ik als tweede”, gaf Roest bij de NOS met een glimlach toe. “Ik heb mezelf ook verrast. Het liep dit seizoen nog niet zo lekker op de 1500 meter. Ik zat steeds op flinke afstand van Nuis en Krol. Nu zit ik er weer goed bij. Ik heb er alles aan gedaan om van die 10.000 meter te herstellen. Ik heb lang uitgefietst en lang op bed gelegen. Dat heeft goed gewerkt. Nu alleen die Chinees nog verslaan. Dat is mijn volgende opdracht.”

Marcel Bosker reed de zevende tijd (1.46,31). De 22-jarige rijder van TalentNED ging een dag eerder op de 10.000 meter nog door een diep dal. De Nederlandse allroundkampioen van 2018 werd bevangen door de warmte in de hal en wilde na ongeveer 7000 meter de strijd staken. Op aandrang van zijn coach Peter Kolder reed Bosker toch door waarna hij uitgeput alsnog de finish haalde. De aangeslagen schaatser kreeg na zijn spraakmakende optreden onder meer ijsblokjes in zijn nek om wat af te koelen. Amper een dag later bleek Bosker op de 1500 meter weinig last meer te hebben van zijn ‘helletocht’.