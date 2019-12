Handbalster Snelder: verloren van keepster

De Nederlandse handbalsters verloren op het WK in Japan vooral van de Duitse keepster Dinah Eckerle. “Zij was supergoed. Zij hield zoveel ballen tegen, ze heeft ervoor gezorgd dat Duitsland won”, zei aanvoerster Danick Snelder bij de NOS.

Oranje verloor met 25-23 van Duitsland en leed daarmee een gevoelige nederlaag in de hoofdronde. Het ontbrak Nederland vooral aan scherpte voor de goal. “Onze aanval was best okay, maar als je de ballen er niet ingooit, wordt het lastig. We maakten het deze wedstrijd vooral onszelf moeilijk.”

Snelder hield zich vast aan elementen in het spel die wel goed gingen. “We misten veel te veel kansen, dat was slecht, maar we creëerden ze wel. Ook onze dekking stond op zich goed.”

Estavana Polman beaamde de lezing van haar ploeggenote. “Het was geen beste wedstrijd. De flow zat er niet, we schoten te vaak mis. Maar goed, we doen nog steeds mee. Tegen Denemarken moeten we wel echt veel scherper zijn.”

Het Nederlands team speelt maandag al de tweede wedstrijd in de hoofdronde tegen Deense ploeg, die zondag van aartsrivaal Noorwegen verloor. In de poule is Duitsland nu de koploper met 5 punten, Oranje en Noorwegen volgen met 4 punten. De beste twee uit de poule gaan door naar de halve finales.