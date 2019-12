Heemskerk als vierde naar finale 50 vrij

Femke Heemskerk krijgt nog een kans op een medaille bij de Europese kampioenschappen zwemmen op de kortebaan in Glasgow. De Nederlandse zwemster was in de halve finales op de 50 meter vrije slag goed voor de vierde tijd: 23,85. Ook Tamara van Vliet mag later op zondag terugkomen. Zij liet de achtste tijd noteren: 24,14.

De Russische Maria Kameneva was de snelste in 23,55.

Heemskerk veroverde individueel al twee medailles in de Schotse stad: zowel op de 100 als de 200 meter vrij pakte ze brons.