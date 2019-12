Rebensburg wint eerste wereldbeker super-G

De Duitse skiester Viktoria Rebensburg heeft in Lake Louise de eerste wereldbekerwedstrijd super-G van dit seizoen gewonnen. Rebensburg was in Canada 0,35 sneller dan de Italiaanse Nicol Delago en 0,42 dan de Zwitserse Corinne Suter.

Voor de 30-jarige Rebensburg, olympisch kampioene op de reuzenslalom in 2010, was het haar 18e wereldbekerzege. De meeste overwinningen boekte ze op de reuzenslalom.

Op de afdaling (twee manches) was Rebensburg nog als vierde en als negende geƫindigd in Canada.