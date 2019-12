Van Vliet en Heemskerk naast podium op 50 vrij

Tamara van Vliet en Femke Heemskerk zijn er bij de Europese kampioenschappen zwemmen op de kortebaan in Glasgow op de slotdag niet in geslaagd Nederland een elfde medaille te bezorgen. Van Vliet finishte in de finale op de 50 meter vrije slag als vierde in 23,83. Heemskerk was een fractie langzamer (23,84) en werd daarmee vijfde. Eerder had ze al wel brons veroverd op de 100 en 200 meter vrij.

De winst was voor de Russische Maria Kameneva in 23,56. Ze hield de Fran├žaise Melanie Henique (23,66) en de Deense Pernille Blume (23,73) achter zich.

Van Vliet verbeterde zich aanzienlijk ten opzichte van de halve finales. Daarin zwom ze met 24,14 nog de achtste tijd. Heemskerk had zich als vierde (23,85) geplaatst voor de finale.