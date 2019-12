Baanwielrenner Roy Eefting heeft bij de wereldbeker in het Nieuw-Zeelandse Cambridge de zilveren medaille veroverd op het onderdeel scratch. De geboren Harderwijker moest alleen de Oekraïner Roman Gladisj voor zich dulden.

Eefting won onlangs het goud op dit niet-olympische onderdeel bij de wereldbeker in Hongkong. Hij won begin dit jaar zilver op het WK. Hij was de enige Nederlandse deelnemer in Cambridge.