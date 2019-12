Zilver belofte Lau bij EK veldlopen

Atlete Jasmijn Lau heeft bij de Europese kampioenschappen veldlopen in Lissabon het zilver veroverd bij de beloften, oftewel de categorie onder 23 jaar. De 20-jarige was in de cross over ruim 6 kilometer alleen niet opgewassen tegen de Deense Anna Emilie Møller.

Lau geldt als groot looptalent. Ze eindigde vorig jaar nog als vierde op de EK cross in Tilburg in de categorie onder 20 jaar. De Velpse was vorige winter de sterkste op het NK en pakte toen haar eerste titel bij de senioren. “Ik kan het amper geloven”, zei ze vol verbazing aan de finish. “Ik ben maanden geblesseerd geweest, het enige wat ik deed was zwemmen. Ik twijfelde of ik wel zou gaan, maar had zoiets van: laten we het maar proberen. Bovendien lag het parcours me wel, met al die heuvels”, zei Lau.

De Nederlandse beloften deden het goed in Lissabon. Jasmijn Bakker kwam als vierde over de finish. Diane van Es eindigde als elfde. De klasseringen van Lau, Bakker en Van Es leverden Oranje teamgoud op.

Mike Foppen en Stan Niesten speelden geen rol van betekenis in de mannencross over ruim 10 kilometer. Foppen, kortgeleden nog de sterkste in de Warandeloop, was in de beginfase nog even voorin te zien, maar zakte allengs verder naar achteren. Hij eindigde als 33e, nog achter Niesten, die als 30e finishte.

De Zweed Robel Fsiha won het goud bij de mannen. Het zilver was voor de Turk Aras Kaya en het brons ging naar de Italiaan Yemaneberhan Crippa.