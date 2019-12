Basketballer Davis blinkt uit bij LA Lakers

Doorgaans is LeBron James de grote man bij Los Angeles Lakers, maar de grote vedette stond zondagavond in de NBA-wedstrijd tegen Minnesota Timberwolves even in de schaduw bij Anthony Davis. De 26-jarige Davis kwam tot maar liefst 50 punten, een persoonlijk record dit seizoen. De Amerikaan leidde de Lakers daarmee naar de 21e zege: 142-125.

Na heel wat teleurstellende jaren is de ploeg uit LA dit seizoen ouderwets dominant. De Lakers verloren pas drie keer en gaan fier aan kop in het westen. James kwam tegen de Timberwolves tot 32 punten en 13 assists. Davis was in de buurt van de ring niet te stuiten. Opvallend genoeg zat bij zijn 50 punten geen enkele driepunter. Wel gooide Davis de tien vrije worpen die hij mocht nemen allemaal raak.

Los Angeles Clippers, de nummer 2 van het westen, schreef tegen Washington Wizards de zeventiende zege van dit seizoen bij: 135-119. Kawhi Leonard maakte 34 punten en pakte 11 rebounds. NBA-kampioen Toronto Raptors ging onderuit bij Philadelphia 76ers: 110-104. De ‘Sixers’ staan met zeventien overwinningen op de vierde plaats in het oosten, één plek boven de Raptors die vijftien keer wonnen.