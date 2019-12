Duitse handbalsters na zege op Oranje onderuit

De Duitse handbalsters hebben de zege op Oranje bij het WK in Japan geen vervolg kunnen geven. De ploeg van bondscoach Henk Groener verloor in Kumamoto met 29-28 van Servië. Kristina Liscevic zorgde 5 seconden voor tijd uit een strafworp voor de beslissing. De uitslag is goed nieuws voor de Nederlandse vrouwen, die later op maandag tegen Denemarken spelen.

Oranje heeft twee overwinningen uit de voorronde, op Servië en Noorwegen, meegenomen naar de hoofdronde van het WK. De ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade begon daardoor al met 4 punten aan het tweede deel van het toernooi. De handbalsters moesten daarin zondag echter met 25-23 buigen voor Duitsland. Een zege op Denemarken zou Oranje dicht in de buurt van de halve finales brengen. De ploeg van Mayonnade speelt woensdag ook nog tegen Zuid-Korea.