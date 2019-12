Google plus

De Nederlandse handbalsters moeten woensdag winnen van het al uitgeschakelde Zuid-Korea en dan hopen dat later op de dag het duel tussen Noorwegen en Duitsland niet in een gelijkspel eindigt. Bij een gelijk puntentotaal telt namelijk eerst het onderlinge resultaat. De nummers 1 en 2 van de poule gaan naar de halve finales.

Oranje zakte naar de derde plaats in de groep met vier punten. Noorwegen, dat Zuid-Korea met 36-25 versloeg, gaat aan kop met zes punten. Duitsland neemt met vijf punten de tweede plaats in. Die ploeg van bondscoach Henk Groener won zondag van Oranje.

De Nederlandse handbalsters weten wat ze te doen staat om de halve finales van het WK te kunnen halen. “We focussen ons volledig op winnen van Zuid-Korea. Daarna zien we het wel, rekenen heeft toch geen zin”, zei Danick Snelder bij de NOS na de tweede nederlaag op rij in Kumamoto, tegen Denemarken (24-27).

