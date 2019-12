Honkbalcoach Meulens naar New York Mets

Honkbalcoach Hensley Meulens verruilt San Francisco Giants voor New York Mets. De 52-jarige Antilliaan, bij grote toernooien werkzaam als bondscoach van Oranje, wordt bij de Mets als zogeheten ‘bench coach’ de rechterhand van de nieuwe manager Carlos Beltrán, de Puerto Ricaanse oud-honkballer die in New York begint aan zijn eerste klus als hoofdcoach.

Meulens werkte jarenlang als zogeheten ‘hitting coach’ bij de Giants, wat betekende dat hij zich bezig hield met het aanvallende gedeelte van de ploeg. De Antilliaan, die zelf in de Major League (MLB) speelde voor onder meer New York Yankees, vierde met de ploeg uit San Francisco drie kampioenschappen. De Giants wonnen in 2010, 2012 en 2014 de World Series. De laatste twee seizoenen was Meulens als bench-coach de eerste assistent bij de Giants.

De naam van Meulens viel de afgelopen jaar bij onder meer de Yankees en ook de Giants toen die clubs een nieuwe manager zochten, maar de keuze viel steeds op een ander.