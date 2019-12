Rusland tekent beroep aan tegen dopingstraf

Rusland zal in beroep gaan tegen de schorsing van vier jaar voor alle grote sportevenementen die het land maandag kreeg opgelegd wegens grootscheepse dopingfraude. Dat zei Svetlana Zjoerova, eerste vice-voorzitter van de Doema-commissie voor Internationale Zaken, tegen persbureau TASS.

Het wereldantidopingbureau WADA sloot Rusland maandag uit van deelname aan de Olympische Spelen van Tokio 2020, de Winterspelen van 2022 en alle WK’s de komende vier jaar waaronder het WK voetbal van 2022 in Qatar. De verwachting was al dat Rusland bezwaar zal maken. Dat gebeurt in eerste instantie bij het WADA, waarna die instantie de zaak zal voorleggen aan het sporttribunaal CAS. Het is voor het eerst dat de procedure zo gaat.

“We moeten vechten voor onze atleten”, zei Zjoerova. De straf kwam er omdat uit onderzoek was gebleken dat er na eerder aangetoonde fraude nog steeds volop was gesjoemeld met na veel tegenwerking beschikbaar gestelde gegevens van sporters.