Russische officials: sancties zwaar overdreven

Het Russisch Olympisch Comité heeft met ontzetting gereageerd op de straf die het wereldantidopingbureau WADA over het land uitsprak. “Onbehoorlijk en zwaar overdreven”, zei Stanislav Pozdniakov, de voorzitter van de overkoepelende olympische instantie van Rusland. “We zijn zeer teleurgesteld. De maatregelen zijn buitensporig en onlogisch.”

Rusland mag vanwege de sancties de komende vier jaar niet aan Olympische Spelen en WK’s deelnemen. “Natuurlijk zijn we zwaar teleurgesteld, maar we zijn niet verrast”, vervolgde Pozdniakov. “We hadden er al op gerekend dat het advies van de onderzoekscommissie in zijn geheel zou worden overgenomen. Vooral ook omdat de hoofdpunten vooraf al publiekelijk waren gemaakt.”

Hij voegde er aan toe dat het Russisch Olympisch Comité er alles aan zal doen om de eigen atleten onder de vlag van het land aan de start te krijgen bij de Olympische Spelen van Tokio in 2020.