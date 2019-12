USADA-baas Tygart vindt straf Rusland te mild

Voor de Amerikaanse dopingbestrijder Travis Tygart gaan de sancties die wereldantidopingbureau WADA heeft uitgesproken tegen Rusland niet ver genoeg. “Rusland weer aan een complete ban laten ontsnappen is opnieuw een klap voor zuivere atleten, voor de geloofwaardigheid van de sport en de rechtstaat”, zei de baas van het Amerikaanse antidopingbureau USADA maandag nadat Rusland voor vier jaar was uitgesloten van deelname aan grote sportevenementen. Iedereen die van sport houdt moet volgens Tygart “een opstand tegen het kapotte systeem” beginnen om hervormingen af te dwingen.

Het WADA kondigde in 2018 keiharde maatregelen aan als Rusland de geldende dopingregels opnieuw zou overtreden. Een commissie kwam met duidelijke bewijzen dat er nog steeds volop gefraudeerd wordt. Tygart ziet met lede ogen toe dat Russische sporters onder neutrale vlag wellicht toch op grote toernooien verschijnen. “Het WADA roept iets, maar doet vervolgens heel iets anders”, mopperde Tygart, die stelt dat Rusland verantwoordelijk is voor de grootste corruptie ooit in de sport.