WADA-voorzitter: Rusland heeft z’n kans gehad

WADA-voorzitter Craig Reedie is van mening dat Rusland de schorsing voor vier jaar over zichzelf heeft afgeroepen. Reedie vindt dat de Russen hun houding niet hebben aangepast en is dan ook blij met de uitgesproken straf.

“Te lang heeft Russische doping afbreuk gedaan aan schone sport. De schending door de Russische autoriteiten van Rusada’s herstelvoorwaarden, goedgekeurd door het uitvoerend comité in september 2018, vereiste een sterk antwoord. Dat is precies wat vandaag is gekomen”, aldus Reedie.

“Rusland heeft de kans gekregen om zijn ‘huis’ op orde te krijgen en opnieuw lid te worden van de wereldwijde antidopinggemeenschap, ten behoeve van zijn atleten en de integriteit van sport. Maar in plaats daarvan koos het ervoor om door te gaan in zijn houding van misleiding en ontkenning. Het uitvoerend comité heeft in de sterkst mogelijke bewoordingen gereageerd, terwijl de rechten van Russische atleten die kunnen aantonen dat ze niet betrokken waren en niet hebben geprofiteerd van deze frauduleuze handelingen zijn beschermd.”