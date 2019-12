Wielrenner Dennis zet loopbaan voort bij Ineos

De Australische wielrenner Rohan Dennis rijdt de komende twee jaar voor Team Ineos. De regerend wereldkampioen tijdrijden werd nog voor hij zijn titel in september in Yorkshire behaalde, ontslagen door zijn werkgever Bahrain-Merida. Dennis (29) was met zijn ploeg in conflict geraakt toen hij in de Tour de France zonder opgaaf van reden afstapte, nota bene een dag voor de individuele tijdrit.

Ineos is de opvolger van Team Sky. “Het is altijd een droom voor me geweest bij dit team te mogen rijden. Ik ben altijd een groot fan van ze geweest, al in hun eerste jaren”, zei Dennis, die de ploeg “innovatief” noemt met name als het gaat om tijdrijden. Bij Bahrain was de tweevoudig wereldkampioen tijdrijden bijzonder ontevreden over het materiaal dat hem ter beschikking stond. Dennis maakt deze week tijdens een trainingsstage kennis met zijn nieuwe ploeggenoten onder wie Tourwinnaar Egan Bernal, Chris Froome en Dylan van Baarle.