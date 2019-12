Ajacied Blind boos en teleurgesteld na verlies

Daley Blind moest na de uitschakeling in de Champions League even zijn gedachten ordenen. “Er zit momenteel veel emotie in”, liet de routinier van Ajax weten na het thuisverlies tegen Valencia (0-1). “Over het algemeen hebben we redelijk gespeeld, vind ik. Zeker in de tweede helft hebben we aanvallend alles geprobeerd. De bal wilde echter steeds net niet goed vallen. We hebben veel strijd en passie getoond als team, maar we misten wat geluk.”

Blind reageerde bij Veronica redelijk ingetogen op de fatale nederlaag. “Natuurlijk, ik ben boos en teleurgesteld”, gaf hij na enig aandringen toe. “Maar we moeten niet vergeten dat er zondag weer een belangrijke wedstrijd wacht. Tegen AZ zullen we er weer moeten staan. Dus iedereen zal dat even voor zichzelf moeten verwerken. En op naar de Europa League dan maar.”