Ajax-aanvoerder Tadic: uitschakeling doet pijn

Aanvoerder Dusan Tadic van Ajax verscheen direct na de nederlaag in de Champions League tegen Valencia (0-1) aangeslagen voor de camera. “Dit doet veel pijn”, zei de Serviër bij Veronica. “We hebben tien punten, maar we liggen eruit. Dat is heel teleurstellend.”

Ajax zou aan een gelijkspel tegen Valencia genoeg hebben om door te gaan, maar de Amsterdammers kwamen halverwege de eerste helft op achterstand via een doelpunt van Rodrigo. Ze wisten die schade niet meer te herstellen. “Het was een vreemde wedstrijd”, zei Tadic. “We controleerden redelijk in de eerste helft, maar kregen een rare goal tegen. Na 70 minuten hebben we niet veel meer gevoetbald. Er waren veel incidentjes, het spel lag vaak stil. We hadden een paar momenten om ze pijn te doen, maar we hebben onze mogelijkheden niet benut.”

Als nummer drie van de groep moet Ajax zich tevreden stellen met een vervolg in de Europa League.