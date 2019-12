Jackpot bij twee negendarters op WK

De organisatie van het WK darts heeft een bonus van 100.000 pond, omgerekend bijna 120.000 euro, uitgeloofd voor de darter die het lukt om twee keer een negendarter te gooien tijdens het mondiale toernooi in Londen. Nog nooit slaagde een darter erin om tijdens hetzelfde WK twee keer met negen pijlen een leg van 501 punten uit te gooien.

“Het niveau blijft maar stijgen en dat is goed te zien in het aantal ‘ninedarters’ dat in het circuit wordt gegooid”, zei Barry Hearn, voorzitter van dartsbond PDC. Dit jaar gebeurde het al 47 keer, een record. “Het WK is het perfecte podium om het beste bij de spelers naar boven te halen. Deze bonus van 100.000 pond voor twee negendarters is een enorme stimulans voor de darters om geschiedenis te gaan schrijven.”

Zeven darters zijn erin geslaagd om tijdens een WK een negendarter te gooien, onder wie Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen.

De mondiale strijd begint vrijdag.