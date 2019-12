Ten Hag: Ajax verdiende het om door te gaan

Trainer Erik ten Hag van Ajax begrijpt heel goed waarom de Spaanse pers het een wonder noemt dat Valencia doorgaat in de Champions League. “Wij hebben de wedstrijd totaal naar onze hand gezet, Valencia is niet in het spel gekomen. We hebben hen onze wil opgelegd. Maar achterin stond Valencia goed, het was voor ons niet zo makkelijk om kansen te creëren, laat staan om te scoren”, zei Ten Hag.

Ajax keek vanaf de 24e minuut tegen een achterstand aan door een doelpunt van Rodrigo, die profiteerde van een reeks fouten bij Ajax. “We verloren twee keer heel snel achter elkaar de bal, dat mag niet gebeuren op dit niveau. Die tegengoal was heel erg onnodig. Daarna liepen we achter de feiten aan. We hebben kansen gehad om het recht te trekken, maar dat deden we helaas niet”, zei Ten Hag.

“De teleurstelling is heel groot. We hebben tien punten en een goede groepsfase gespeeld. Twee wedstrijden terug stonden we al op het randje van kwalificatie. We verdienden het om door te gaan”, aldus de trainer van Ajax. “Dat maakt het heel bitter.”