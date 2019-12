Vijftiende zege op rij basketballers Bucks

De basketballers van Milwaukee Bucks hebben voor de vijftiende keer op rij gewonnen in de NBA. De ploeg verstevigde zijn koppositie in de oostelijke divisie met een zege van 110-101 op Orlando Magic.

De Griek Giannis Antetokounmpo was weer eens de uitblinker bij de Bucks met 32 punten en 15 rebounds. Khris Middleton noteerde 20 punten voor de winnende ploeg, die dit seizoen al 21 overwinningen kan overleggen tegen slechts drie nederlagen.

Antetokounmpo is keer op keer de topschutter bij Milwaukee. Hij heeft inmiddels in 14 wedstrijden 30 punten of meer gemaakt.