Calvelli nieuwe directeur tennisbond ATP

De Italiaan Massimo Calvelli is benoemd tot directeur van de ATP, de bond van professionele tennissers. Hij gaat nauw samenwerken met zijn landgenoot Andrea Gaudenzi, die in oktober tot voorzitter is gekozen. Het duo gaat vanaf 1 januari aan de slag, meldt de in Londen gevestigde associatie.

Calvelli en Gaudenzi zijn de opvolgers van Chris Kermode, die als directeur én voorzitter fungeerde. Op aandringen van de tennissers zijn de functies uit elkaar gehaald.

Calvelli (45) is zelf oud-tennisser. Hij was de laatste jaren werkzaam bij het Amerikaanse sportmerk Nike.