Handbalsters alsnog naar laatste vier WK

De Nederlandse handbalsters zijn toch door naar de halve finales van het WK handbal in Japan. Dankzij de overwinning van Noorwegen op Duitsland (32-29) eindigde de ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade alsnog als tweede in de poule en plaatste hij zich voor de zesde keer op rij voor de halve finales in een titeltoernooi.

Oranje moest lang wachten in Kumamoto voordat er zekerheid was. Het team boekte zelf de noodzakelijke zege op Zuid-Korea (40-33) om nog een kans te houden op de halve finales, maar was afhankelijk van de resultaten van de resterende twee duels in de hoofdronde.

Na het gelijkspel tussen Servië en Denemarken (26-26) en de overwinning van de Noorse ploeg op Duitsland was de eindstand duidelijk: Noorwegen met 8 punten door als nummer één en Nederland met 6 punten als nummer twee. Duitsland en Servië bleven steken op 5 punten. Tegenstander in de halve finales op vrijdag is olympisch kampioen Rusland, de enige ploeg die dit WK alle wedstrijden heeft gewonnen.