Noodzakelijke winst handbalsters op Zuid-Korea

De Nederlandse handbalsters hebben zich weer opgericht op het WK handbal in Japan. Na de nederlagen tegen Duitsland en Denemarken volgde een even imponerende als noodzakelijke zege op Zuid-Korea in de laatste wedstrijd uit de hoofdronde. Oranje won in de Aqua Dome van Kumamoto met 40-33. Lois Abbingh was de grote uitblinker met elf doelpunten.

De overwinning was nodig om nog kans te houden op een plek in de halve finales. Oranje is echter wel afhankelijk van de uitkomsten van de twee nog te spelen duels in de poule van Nederland, te beginnen bij Servië tegen Denemarken.

Als Servië later woensdag wint, dan eindigt Nederland als tweede in de poule en gaat het naar de laatste vier. Wint Servië niet, dan is de uitkomst tussen Noorwegen tegen Duitsland van belang.

Nederland kon vooraf niet uitgaan van een makkelijke wedstrijd, want de conduitestaat tegen Zuid-Korea was niet geweldig. De enige zege op de Aziatische ploeg dateerde van het WK in 2005. Daar stonden tien nederlagen tegenover, onder meer nog op het WK van 2017.

Maar na een kwartier was de wedstrijd feitelijk al beslist. Dankzij Abbingh. De topschutter was in haar 150e interland de grote animator in de beginfase van het duel. Ieder schot van de geboren Groningse was raak; met zes treffers in het eerste kwartier stuwde ze ploeg naar een voorsprong van 12-3. Na twintig minuten was de stand zelfs 15-5.

Zuid-Korea had geen antwoord op het frivole handbal van Oranje, dat bijna elke doelpoging in een score zag uitmonden. Het verschil was groot met de verloren wedstrijden tegen Duitsland en Denemarken, toen het juist ontbrak aan scherpte voor de goal en te veel kansen werden gemist.

Zuid-Korea richtte zich na de storm van dat eerste kwartier ietwat op en profiteerde van slordigheden bij Nederland. De Aziatische ploeg, die op dit WK in de groepsfase had gestunt met een zege op regerend wereldkampioen Frankrijk, liet de achterstand niet nog verder oplopen. Niettemin was de kloof zeven treffers in het voordeel van Nederland: 23-16.

De ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade wist de riante voorsprong in de tweede helft eenvoudig te consolideren. De marge liep zelfs weer even op naar tien goals, maar Zuid-Korea liet het niet op een afstraffing aankomen, hoewel de 40-33 pijn deed. Bij Oranje waren ook de hoekspeelsters Martine Smeets en Angela Malestein op dreef met ieder zes treffers.