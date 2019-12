Waterpolosters verliezen van Canada

De Nederlandse waterpolosters hebben hun eerste wedstrijd op het toernooi om de Canada Cup verloren. In Montreal was het gastland net iets te sterk, 11-10. Oranje is in voorbereiding op de Europese titelstrijd, die binnenkort in Boedapest plaatsvindt.

Maud Megens en Sabrina van der Sloot zorgden voor de meeste doelpunten van Nederland. Beide speelsters scoorden vier keer. Bente Rogge en Ilse Koolhaas maakten beiden één treffer.

Nederland speelt in Montreal ook nog tegen Rusland, China en de Verenigde Staten. Daarna reist de selectie van bondscoach Arno Havenga door naar het Amerikaanse Princeton, waar ze deelneemt aan de Holiday Cup.