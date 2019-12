Basketballer Harden gooit 55 punten bij elkaar

Aan de hand van James Harden heeft Houston Rockets bij Cleveland Cavaliers de zestiende zege van dit seizoen in de NBA binnengehaald (116-110). De Amerikaanse basketballer gooide maar liefst 55 punten bij elkaar, waarvan 20 in het laatste kwart. Harden stond op nadat de Cavaliers de wedstrijd in handen hadden genomen door 24 punten op rij te maken.

In de beslissende fase gooide de bebaarde ster van de Rockets twee driepunters raak. Op aangeven van Harden zorgde P.J. Tucker er met minder dan veertig seconden te spelen voor dat het verschil vier punten werd, in het voordeel van de club uit Houston. De uitblinker gooide daarna zelf nog twee vrije worpen raak, waardoor hij op 55 punten eindigde.

Milwaukee Bucks wist ook zonder de licht geblesseerde topschutter Giannis Antetokounmpo de zegereeks door te trekken. De koploper van het oosten, die dit seizoen pas drie keer verloor, versloeg New Orleans Pelicans met 127-112 en boekte zo de zestiende overwinning op rij. Kawhi Leonard leidde zijn nieuwe club Los Angeles Clippers met 23 punten langs Toronto Raptors, de ploeg die hij vorig seizoen aan de NBA-titel hielp (112-92). LeBron James tekende voor een triple-double (25 punten, 11 rebounds, 10 assists) bij Los Angeles Lakers in het gewonnen duel met Orlando Magic: 96-87.