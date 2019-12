Pechstein verzoent zich met coach Bouwman

De Duitse schaatskampioene Claudia Pechstein gaat deze winter waarschijnlijk toch nog samenwerken met coach Erik Bouwman. Het duo kreeg voor het begin van dit seizoen ruzie. Volgens de vijfvoudig olympisch kampioene zou de Nederlandse trainer, die aan zijn eerste jaar bezig is als bondscoach van de Duitse langebaanploeg, hebben uitgeroepen dat hij helemaal geen zin had om haar in zijn selectie op te nemen. De 47-jarige Berlijnse eiste daarop excuses van Bouwman, maar die voelde daar niets voor. Pechstein sloot zich aan bij de Poolse selectie om zich goed op het nieuwe seizoen voor te bereiden.

Op aandrang van de Duitse schaatsbond DESG kwam het onlangs toch tot een gesprek tussen de twee kemphanen. Daarin bood Bouwman volgens de Duitse schaatsbond alsnog zijn verontschuldigingen aan voor zijn woordkeus. Voor beiden is deze kwestie daarmee afgesloten.

Pechstein doet mee aan de vierde wereldbeker, die vrijdag in Nagano begint. Veel Nederlandse toppers, onder wie Ireen Wüst, Sven Kramer, Kjeld Nuis, Thomas Krol en Jorien ter Mors, ontbreken in Japan.