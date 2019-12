Taylor helpt Van Barneveld in aanloop naar WK

Darter Raymond van Barneveld bereidt zich met hulp van z’n oude rivaal Phil Taylor voor op zijn laatste WK. De 52-jarige Hagenaar, die het zaterdagavond in Alexandra Palace in de eerste ronde opneemt tegen de Amerikaan Darin Young, trainde donderdag in Londen met de gestopte Taylor op het kantoor van hun gezamenlijke pijlenleverancier.

“Raymond zei onlangs: het lijkt me echt mooi als Phil me kan voorbereiden op het WK. En dus zijn we dat gaan regelen”, aldus de manager van de vijfvoudig wereldkampioen. “Phil is heel begaan, hij hoopt dat ‘Ray’ het goed doet.”

Van Barneveld en Taylor waren jarenlang de twee boegbeelden van het darts. De Engelsman stopte bijna twee jaar geleden, met zestien wereldtitels op zak. ‘The Power’ was op zijn laatste WK heel dicht bij nummer 17, maar hij verloor op de eerste dag van 2018 de finale van zijn jonge landgenoot Rob Cross.