Wielrenner Mollema naar Tour en Vuelta

Wielrenner Bauke Mollema richt zich komend jaar op de Tour de France en de Vuelta, de Spaanse ronde die begint met drie etappes in Nederland. De 33-jarige Groninger deelt in de Tour het kopmanschap bij Trek-Segafredo met de Australiër Richie Porte. In de Ronde van Spanje heeft hij gezelschap van onder anderen de Italiaanse klimmers Vincenzo Nibali en Giulio Ciccone, zo meldde de Amerikaanse ploeg.

Mollema koos dit jaar voor de combinatie van de Tour en de Giro. In de Italiaanse ronde eindigde de Groninger als vijfde. Zijn nieuwe teamgenoot Nibali, die dit jaar voor Bahrain Merida reed, werd tweede achter de Ecuadoraan Richard Carapaz.

In de Ronde van Frankrijk speelde Mollema geen rol van betekenis in het klassement (28e). Ook zijn doel om een rit te winnen, lukte niet. Mollema sloot het jaar echter wel bijzonder goed af. Hij won de Ronde van Lombardije en kon zo zijn eerste ‘wielermonument’ op zijn erelijst zetten. Een week later was Mollema ook de beste in de wedstrijd om de Japan Cup.

De Nederlander begint het nieuwe seizoen eind februari in de Ronde van de Algarve. Mollema gaat ook de Ardennen-klassiekers rijden. Zijn Deense ploeggenoot Mads Pedersen, de wereldkampioen op de weg, start het jaar in de Tour Down Under. Pedersen rijdt daarna onder meer de kasseienklassiekers en debuteert in de Tour. Nibali kiest voor de Giro en de Vuelta. De 35-jarige Italiaan ontbreekt in de Tour, de ronde die hij in 2014 op zijn naam schreef.