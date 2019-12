Geen Spelen voor handbalcoach Groener

De missie van Henk Groener met de Duitse handbalsters is mislukt. De ploeg van de Nederlandse bondscoach verloor op het WK de wedstrijd tegen Zweden om de zevende plaats met grote cijfers: 24-35. Zweden pakte daarmee een ticket voor een olympisch kwalificatietoernooi, Duitsland verliet Japan met lege handen. “Na de eerste twintig minuten was de energie op”, zei Groener.

De Nederlander verlengde kort voor het WK zijn contract in Duitsland tot eind 2021. De 59-jarige trainer heeft de Duitse vrouwen sinds begin 2018 onder zijn hoede. Groener werkte daarvoor jarenlang als bondscoach van de Nederlandse handbalsters, die onder zijn leiding aansluiting vonden met de wereldtop.

Het doel van Groener en zijn vrouwen was een plek bij de eerste zeven op het WK, want dan zouden ze zich plaatsen voor een van de drie OKT’s in maart. Duitsland was na de winst op Oranje in de hoofdronde (25-23) dicht bij een plek in de halve finales, maar daarna volgden nederlagen tegen Servië (28-29) en Noorwegen (29-32). De ploeg van Groener eindigde daardoor niet als tweede, maar als vierde in de groep.