Goud voor schaatssters op teamsprint

Nederland heeft bij de wereldbeker schaatsen in Nagano de laatste teamsprint voor vrouwen gewonnen. Oranje finishte na de afvalrace over drie ronden in een tijd van 1.28,05. Tegenstander Rusland eindigde als tweede in 1.29,11 en Japan belandde met een tijd van 1.29,26 voor eigen publiek op de derde plaats.

Bondscoach Jan Coopmans kon door een paar afmeldingen niet eens zijn sterkste formatie in Nagano opstellen. Namens Oranje kwamen Sanneke de Neeling, Dione Voskamp en Michelle de Jong in actie. Onder anderen Jutta Leerdam en Letitia de Jong ontbraken in Japan.

Voor Nederland was het derde zege op dit onderdeel, dat dit seizoen verder niet meer op het wereldbekerprogramma staat. Oranje heeft het klassement gewonnen.