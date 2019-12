Handbalsters voor tweede keer naar finale WK

De Nederlandse handbalsters hebben voor de tweede keer de finale van het WK bereikt. De ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade versloeg olympisch kampioen Rusland in de Japanse stad Kumamoto met 33-32. Laura van der Heijden schoot enkele seconden voor tijd de winnende treffer binnen. In de eindstrijd wacht zondag (12.30 uur Nederlandse tijd) de winnaar van het duel tussen Noorwegen en Spanje.

Rusland was op dit WK nog ongeslagen, terwijl Oranje al drie keer had verloren. De Nederlandse handbalsters bereikten met wat hulp van andere landen toch de halve finales en daarin toonden ze weer hun klasse. De vrouwen mogen daarom net als vier jaar geleden gaan strijden om de wereldtitel én een rechtstreeks ticket voor de Olympische Spelen van Tokio.

Op het WK van 2015 verloor Oranje in de finale van Noorwegen. Twee jaar later pakte Nederland brons op de mondiale eindronde in Duitsland.

De handbalsters begonnen goed aan hun zesde halve finale op rij op een groot toernooi. Rusland opende weliswaar de score, maar Oranje nam onder aanvoering van Lois Abbingh en Estavana Polman het initiatief al snel over. De ploeg van Mayonnade speelde in een hoog tempo en gaf de Russinnen daardoor vaak amper de tijd om de verdediging op orde te hebben.

De Nederlandse vrouwen namen steeds weer een kleine voorsprong in het eerste halfuur, maar bij rust was de stand toch in evenwicht: 16-16. Ook in de tweede helft gaven beide ploegen elkaar nauwelijks iets toe. Het verschil werd nooit meer dan twee doelpunten. Oranje liep even weg bij Rusland, maar de ongeslagen ploeg van bondscoach Ambros Martin kwam onder aanvoering van uitblinkster Anna Vjachireva (elf goals) snel weer terug en nam voor het eerst een voorsprong van twee goals.

Even leek Nederland wat in te zakken, maar de handbalsters herpakten zich snel en namen tien minuten voor tijd weer de leiding via Debbie Bont (27-26). Het leidde een zenuwslopende slotfase in, waarin Oranje steeds met één doelpunt voor kwam te staan. Tot 32-32 ging het gelijk op, maar nadat Van der Heijden de 33e goal binnen had gegooid, miste Rusland in de laatste aanval de kans op de gelijkmaker. Het leidde tot een groot Oranjefeest in de sporthal van Kumamoto.