Heffernan nieuwe bondscoach eventingruiters

Andrew Heffernan is benoemd tot bondscoach van de Nederlandse ruiters in de eventing, de voormalige military. De in Engeland wonende trainer volgt Bettina Hoy op. De Duitse stopt na het missen van de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Tokio bij TeamNL.

Heffernan kwam zelf vaak uit voor Oranje. Hij maakte onder meer deel uit van de formatie die op het WK van 2014 brons won, voor Nederland een niet eerder geleverde prestatie. Heffernan kwam ook uit op de Olympische Spelen van Londen in 2012. De overeenkomst met Heffernan geldt vooralsnog voor 2020, daarna volgt een evaluatie.

Nederland heeft voor Tokio wel twee individuele startbewijzen in de eventing. Bij het springen en de dressuur komt TeamNL met een volledige equipe.