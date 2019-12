Hockeyster Matla terug in selectie Oranje

Hockeyster Frédérique Matla keert terug in de selectie van het Nederlands elftal. Bondscoach Alyson Annan maakte bekend dat de speelster van Den Bosch deel uit maakt van een groep van 22 die zich gaat voorbereiden op de Olympische Spelen van 2020. De definitieve selectie voor Tokio zal straks bestaan uit 16 speelster en 2 reserves.

In vergelijking met de trainingsgroep die Annan in september aanwees maken Noor de Baat (Amsterdam), Yibbi Jansen en Famke Richardson (beiden SCHC) geen deel meer uit van de groep. Kelly Jonker (Amsterdam) nam eerder zelf afscheid. Ze is zwanger.

Matla werd onlangs door de internationale hockeyfederatie genomineerd voor de prijs van grootste talent van het jaar en beste hockeyster van 2019.