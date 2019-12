Klaasen door eerste ronde WK Darts

Jelle Klaasen is het WK darts goed begonnen. De 35-jarige Brabander werkte zich met succes door de eerste ronde met een zege op de Noord-Ier Kevin Burness: 3-1. Klaasen verloor de eerste set, maar vond daarna zijn ritme, mede door de eerste leg van de derde set met 152 uit te gooien. Hij wierp de partij uit met een 100-finish.

Klaasen moet vrijdagavond nogmaals opdraven in de Londense dartstempel Alexandra Palace. Niemand minder dan titelverdediger Michael van Gerwen is dan zijn tegenstander.

Klaasen, bijgenaamd The Cobra, was in zijn carrière eenmaal wereldkampioen. Dat was in 2006 bij de bond BDO. Zijn beste resultaat op het WK van de profbond PDC was de halve finales in 2016. Daarin verloor hij van de latere kampioen Gary Anderson.