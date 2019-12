Schaatsster Blondin wint ook in Nagano

Schaatsster Ivanie Blondin blijft winnen in de wereldbeker. De 29-jarige Canadese schreef in Nagano de massastart op haar naam. Ze versloeg in de eindsprint olympisch kampioene Nana Takagi uit Japan. De Amerikaanse Mia Kilburg-Manganello eindigde als derde.

Blondin veroverde vorige week bij de derde wereldbeker in Kazachstan goud op de 1500 meter, de 5000 meter en de ploegachtervolging. Ze won eerder dit seizoen de massastart bij de eerste wereldbeker in Wit-Rusland en heeft nu de leiding in het wereldbekerklassement op dit onderdeel stevig in handen.

Irene Schouten, regerend wereldkampioene op de massastart, bleef weg uit Japan. Ze won vorige maand de wereldbekerrace in Polen, na haar tweede plaats in Minsk. Ook Melissa Wijfje, die met Schouten een sterk koppel vormt op de massastart, ontbrak in Nagano.