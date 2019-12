TeamNL mag in Tokio ook privésponsor promoten

De Nederlandse deelnemers aan de Olympische en Paralympische Spelen krijgen in Tokio ook de ruimte om hun privésponsors te promoten. Dat was tot nu toe niet toegestaan. NOC*NSF, de NOC*NSF Atletencommissie, sportersvakbond NL Sporter en een aantal zaakwaarnemers hebben gezamenlijk de zogenoemde ‘Rule 40’ in het leven geroepen.

Zowel nationaal als internationaal is er al langer een discussie gaande over de mogelijkheden voor sporters en sportbonden om hun privésponsors tijdens de olympische en paralympische periode recht op activatie te geven, meldt NOC*NSF.

“De vernieuwde Rule 40 gaat sporters en sponsors aanzienlijk meer marketingmogelijkheden bieden tijdens de Spelen. Het geeft sporters meer rechten om commerciële kansen te benutten. Dit is een positieve stap die past bij deze tijd”, meldt Dille Rikkert van sportmarketingbureau House of Sports.