Verstappen: niet met Leclerc bij Ferrari

Max Verstappen denkt niet dat hij ooit samen met Charles Leclerc het rijdersteam vormt bij Ferrari in de Formule 1. Dat zegt de Limburger in een interview op Ziggo Sport dat vrijdagavond wordt uitgezonden. Een kort fragment kwam via Twitter al vrij.

Verstappen en Leclerc worden gezien als de twee grootste racetalenten van dit moment en de belangrijkste gegadigden om de wereldtitel over te nemen van regerend kampioen Lewis Hamilton (Mercedes). Het duo was dit seizoen vaak aan elkaar gewaagd. Verstappen won in zijn Red Bull drie grands prix, Leclerc in zijn debuutjaar bij Ferrari twee

“Ik kan goed met hem overweg. Het is hard racen, maar dat hoort erbij. Hij heeft er sowieso geen invloed op of ik eventueel een stoeltje bij Ferrari krijg. Maar ik denk niet dat dat gebeurt. Je moet niet twee potentiële nummers één naast elkaar laten rijden. Hij is geen pannenkoek, toch?”