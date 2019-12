Vier Nederlandse kunstrijders naar EK in Graz

Nederland vaardigt vier kunstrijders af naar de Europese titelstrijd, die van 20 tot en met 26 januari in het Oostenrijkse Graz wordt gehouden. Opvallend daarbij is dat TeamNL voor het eerst sinds 24 jaar weer meedoet aan het paarrijden. Daarvoor zijn Daria Danilova (17) en Michel Tsiba (21) geselecteerd. Dit jonge paar debuteerde dit seizoen bij de senioren.

Bij het solorijden doet Thomas Kennes mee. De 23-jarige kunstrijder uit Oisterwijk nam vier keer eerder deel aan het Europese kampioenschap. Zijn hoogste klassering was de 25e plaats in 2016. Bij de vrouwen is Niki Wories (23) van de partij. Het wordt haar derde EK-deelname. In 2016 behaalde Wories de 20e plaats.